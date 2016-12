Morte de italiana continua sem solução

00:00 · 24.12.2016

A turista italiana Gaia Barbara Molinari, 29, foi encontrada morta, em Jijoca de Jericoacoara

O caso da turista italiana morta na praia de Jericoacoara completa dois anos hoje. Após forte repercussão na imprensa internacional, principalmente a italiana, a SSPDS/CE não tem nenhuma informação concreta sobre quem matou a Gaia e disse em nota que "as investigações seguem em andamento".

Gaia Barbara Molinari, de 29 anos, foi encontrada, dia 25 de dezembro de 2014, por um casal de turistas na área do Serrote, em Jijoca. Ela estava de bruços, em meio a areia e mato, trajava biquíni e a mochila nas costas tinha apenas a cópia do passaporte e chicletes. Nenhum objeto de valor.

Suspeitos

O primeiro suspeito foi Edson Veríssimo, que tem problemas mentais e foi liberado após dois depoimentos. Em seguida a linha de investigação levou à Mírian França, a amiga turista que Gaia conheceu no Ceará.

A italiana conheceu Mírian no Hostel que trabalhava em Fortaleza em troca de hospedagem. As duas viajaram juntas para Jericoacoara após a mãe de Mírian desistir da viagem. Elas deveriam voltar juntas para Fortaleza na noite do dia 24, mas apenas Mírian embarcou no ônibus.

Ao ser chamada para depor, a farmacêutica se contradisse em seus depoimentos e a Justiça pediu sua prisão preventiva. Após passar 15 dias encarcerada, a carioca foi liberada.

Outros personagens ainda fizeram parte da investigação: um italiano instrutor de windsurf, um casal de namorados (um uruguaio e uma francesa) e outro morador de Jericoacoara, suspeito de tráfico de drogas.

Em março deste ano, a Polícia Civil do Ceará prendeu Francisco Douglas de Sousa, que trabalhou como recepcionista no hotel ao lado de onde Gaia estava hospedada. Após 44 dias detido, Douglas foi liberado mas a Polícia informou que ele continuava sendo suspeito.