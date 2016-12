Morre outro acusado de matar PM em Juazeiro

00:00 · 23.12.2016

O suspeito Eduardo Nascimento da Silva, 20, conhecido como 'Galego', morreu, ontem, no Hospital Regional do Cariri (HRC). Ele havia sido baleado em um tiroteio com a Polícia Militar no município do Cedro e é um dos acusado de participar da morte do soldado PM Djackson Araújo de Viveiros, 32, no último dia 16.

Segundo informações da Polícia, Eduardo estava escondido no Distrito de Palestina, no Cedro. Ele teria reagiu à abordagem policial e foi baleado, sendo levado em estado grave ao Hospital Municipal de Icó. Depois, teve que ser transferido para o HRC, mas morreu na manhã de ontem, na unidade de saúde.

Além dele, um adolescente de 17 anos, que também teria participado do crime foi morto por policiais militares em um cerco policial, na última quarta-feira (21), em Cedro. Com a dupla, foram apreendidas duas armas, sendo uma pistola Ponto 45, de uso restrito das forças policiais e uma pistola calibre 380. Segundo o comandante da 5ª Cia do 2º BPM, major Lucivando Rodrigues, o adolescente e o adulto realizavam assaltos com frequência no Cariri.

Equipes da 5ª Cia do 2º BPM, do Comando Tático Rural (Cotar) e da Polícia Civil de Juazeiro do Norte e de Orós participaram da operação conjunta com o objetivo de capturar os suspeitos de matar o PM durante o assalto a uma topique.

Os dois teriam tido apoio do taxista Francisco João dos Santos, 66, preso anteontem, por suspeita de dar apoio logístico à quadrilha, transportando os bandidos e o armamento. Carlos David Freitas da Costa, 23, também fo capturado dois dias depois do crime. Ele seria o dono da arma usada no assalto.