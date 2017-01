Membros do PCC e FDN são presos em Fortaleza

00:00 · 27.01.2017

O promotor Manoel Epaminondas, do Gaeco, e o secretário da Segurança Pública e Defesa Social, André Costa, deram detalhes das operações ( FOTO: REINALDO JORGE ) Max Miliano Machado da Silva, 29, o 'Gordo' ou 'Pio', é membro da facção Família do Norte (FDN); Lúcio Monteiro Cavalcante (centro), 36, o 'Pirata', comandava um esquema de tráfico de drogas em São Paulo; Milena Paola Matias Maciel, 33, estava com Lúcio em um flat na Avenida Monsenhor Tabosa, em Fortaleza

Três foragidos da Justiça foram capturados em operações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), do Ministério Público do Ceará (MPCE). Dois presos são de São Paulo e um do Amazonas. Todos são integrantes de facções criminosas com alcance nacional.

A primeira prisão ocorreu na última segunda-feira (23), no bairro Granja Portugal. Max Miliano Machado da Silva, 29, o 'Gordo' ou 'Pio', que é membro da facção Família do Norte (FDN) foi preso em uma casa na Rua Humberto Lomeu, no bairro Granja Portugal. Ele tinha um mandado de prisão em aberto expedido pela 2ª Vara da Justiça Federal do Estado do Amazonas e apresentou um documento falso no momento em que foi interceptado pelos policiais.

Max Miliano havia sido preso no Ceará com 40 quilos de cocaína em 2014. Mas a ordem prisional do Amazonas era oriunda da investigação da Polícia Federal 'La Muralla', que investigava um esquema internacional de tráfico de entorpecentes comandado pela FDN em vários Estados e até em outros países.

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Ceará, André Costa, disse que 'Gordo' era "bem posicionado dentro da organização criminosa". Segundo ele, a prisão de Max Miliano Machado é uma ação importante, advinda da integração do Ministério Público do Ceará e da Secretaria da Segurança Pública.

Já na Praia de Iracema, o casal Lúcio Monteiro Cavalcante, 36, o 'Pirata'; e Milena Paola Matias Maciel, 33, foi localizado num flat na Avenida Monsenhor Tabosa. Os dois acabaram presos após investigações da Coordenadoria de Inteligência (Coin) da SSPDS e do Gaeco.

Conforme André Costa, 'Pirata' é um dos chefes do tráfico de drogas na Zona Sul da cidade de São José dos Campos, em São Paulo. Com ele foram apreendidos 25 cartões magnéticos, 17 cheques, documentos, celulares e R$ 5,4 mil. Tanto ele, quanto a companheira, Milena Maciel, tinham mandados de prisão expedidos pela Justiça paulista.

O casal não respondia a crimes no Ceará e, segundo André Costa, não havia confirmação que traficassem drogas aqui. No entanto, em São Paulo, 'Pirata' era considerado uma liderança no tráfico de drogas do Vale do Paraíba e tinha ligações com o Primeiro Comando da Capital (PCC). Conforme o promotor Manoel Epaminondas, ele planejava deixar Fortaleza. "Existia uma informação que ele poderia sair de Fortaleza para outro País. As Forças de Segurança agiram prontamente e identificaram o alvo na orla marítima, fizeram o cerco e realizaram a prisão antes da possível fuga", revelou.

Dinheiro

Os cartões apreendidos com 'Pirata' estavam em nome de terceiros. Conforme o MPCE, ele já tinha sido alvo de uma operação, em São Paulo, na qual foram apreendidos R$ 2 milhões em espécie com ele. "Muito provavelmente, por conta dessa prisão, ele optou por estar com diversos cartões magnéticos para movimentar contas bancárias, ao invés de dinheiro", afirmou titular da SSPDS André Costa.

Para Costa, é importante que a veia financeira das quadrilhas sejam atacadas. "Esse combate ao crime organizado tem que envolver a parte de investigação financeira. Esta não deixa de ser uma forma de lavar dinheiro, porque eles movimentam cartões em nomes de 'laranjas'. Pelo menos 25 'laranjas'. É um elemento de prova que pode subsidiar uma investigação", disse.