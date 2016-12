Mais notícias de Polícias: Suspeitos de assalto são capturados

00:00 · 23.12.2016

Farmácia na Aldeota

A Polícia Militar prendeu dois homens suspeitos de assaltarem uma farmácia no bairro Aldeota. A dupla anunciou o assalto logo após os funcionários levantarem a porta da loja para saírem. Dois revólveres dos acusados, uma moto e todos os objetos roubados foram recuperados.

Br-116

Colisão deixa uma pessoa morta em Icó

Um acidente ocorrido na manhã de hoje na BR-116,no Km 378, em Icó, deixou uma pessoa morta. A colisão envolveu uma carreta carregada com sal e uma caminhonete Hilux, guiada por Maria Betânia Alencar. A mulher foi levada ao hospital, mas morreu.

Carlito Pamplona

Bando rouba caixa e arma de vigilante

Bandidos armados arrombaram um caixa eletrônico, situado na Avenida Francisco Sá, no bairro Carlito Pamplona, ontem. De acordo com a Polícia, os criminosos renderam o vigilante e roubaram a arma dele. Cinco homens participaram da ação e ainda não foram localizados.

Lavras da mangabeira

Ladrões invadem agência bancária

A agência do Banco do Brasil, de Lavras da Mangabeira, foi alvo de bandidos. Segundo informações da Polícia, os ladrões pularam o muro situado nos fundos do prédio, furaram um buraco na parede e entraram na tesouraria. No entanto, os cofres não foram violados e nada foi levado.

Soldado da PM

Governo divulga resultado de concurso

O Governo do Estado publicou no Diário Oficial do Estado (DOE), de ontem, o resultado definitivo da primeira etapa (prova objetiva - exame intelectual) do concurso público para ingresso no cargo de soldado da Polícia Militar do Ceará (PMCE).