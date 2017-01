Mais notícias de Polícias: Processo da Chacina tem nova audiência

00:00 · 21.01.2017

Testemunhas

O Colegiado de 1º Grau, da 1ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza, realizou, nessa sexta-feira (20), audiência sobre a 'Chacina da Messejana'. A sessão, que teve início por volta das 11h30 e se encerrou às 14h, no Fórum Clóvis Beviláqua, deu continuidade aos depoimentos das testemunhas de defesa. Foram ouvidas cinco delas. As outras sete, foram dispensadas, a pedido dos advogados dos réus.

Presos provisórios

Reunião discute situação de detentos

A presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), desembargadora Iracema Vale, esteve reunida, nessa sexta-feira (20), com representantes do Ministério Público do Ceará (MPCE), da Defensoria Pública do Estado e da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Ceará (OAB-CE). O objetivo foi discutir ações para agilizar a análise de processos de presos provisórios.