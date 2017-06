Mais notícias de Polícia: Viatura do Demutran incendiada em Iguatu

00:00 · 13.06.2017

Atentado

Uma viatura do Demutran de Iguatu foi incendiada neste domingo (11). O veículo estava estacionado próximo à sede do órgão, no bairro Bugi. Conforme informações iniciais da Delegacia Regional de Iguatu, nenhum suspeito do crime havia sido identificado.

Croatá

Presos suspeitos de cometer latrocínio

Francisco Alisson Dias Gomes, 24, e Marcos Vinícius Bezerra do Carmo, 24, foram capturados por suspeita de praticar um latrocínio. A dupla foi encontrada no domingo (11), na Zona Rural de Croatá. Os dois estavam em uma motocicleta portando armas e munições.

Apreensão

Armas localizadas em Tabuleiro do Norte

Ao cumprir mandados de busca e apreensão, policiais encontraram dez armas, em Tabuleiro do Norte. Na operação foram presos João Lúcio das Neves e Alberto Ricceli Antônio Rebouças. Ambos foram autuados por posse ilegal de arma.