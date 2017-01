Mais notícias de Polícia: 'Unidades estão tranquilas', diz Sejus

00:00 · 09.01.2017

Fim de semana

O fim de semana nas unidades prisionais do Ceará foi considerado "tranquilo" pela Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus). Apesar do clima de tensão após as transferências e separação entre integrantes de facções, nenhum motim ou incidente violento foi registrado no sábado (7) e domingo (8), dias de visitas nos presídios.

Violência

Três homicídios a bala registrados no Cariri

Três homicídios foram registrados na região do Cariri, entre a tarde do último sábado e a madrugada de ontem. Os crimes ocorreram nos municípios de Juazeiro do Norte (2) e Farias Brito (1). A região já anotou 11 homicídios neste ano. Das três mortes, apenas um dos suspeitos foi detido pela Polícia e levado à Delegacia.