Mais notícias de Polícia: Travesti é morta a tiros na porta de casa

00:00 · 24.12.2016

Couto Fernandes

Uma travesti identificada como Paula Raio Laser, de 50 anos, foi morta a tiros, no bairro Couto Fernandes, por dois homens que trafegavam numa motocicleta. Ela foi executada na porta da própria residência, localizada na travessa Tibiriçá. Os autores do crime ainda não foram identificados.

Em três dias

Plantão do TJCE recebe 30 processos

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) registrou a entrada de 30 processos durante os três primeiros dias do recesso forense, que teve início na terça-feira, dia 20 de dezembro. Os plantões no Judiciário cearense seguem até o dia 6 de janeiro de 2017, data em que se encerra o recesso da Justiça estadual.