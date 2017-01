Mais notícias de Polícia: Traficante é executado

00:00 · 12.01.2017

Comunidade Rosalina

O traficante e homicida conhecido como 'Bruxo' foi morto a tiros e teve o corpo arremessado na Rua 101, na Comunidade da Rosalina. O homem tinha um cemitério tatuado nas costas e cada cruz no desenho correspondia a uma das vítimas dele foto: naval sarmento

Barra do Ceará

Granada, munições e drogas apreendidas

Uma granada de origem militar foi encontrada por policiais militares no Morro Santiago, na Barra do Ceará. Além do artefato explosivo, os militares localizaram drogas e munições de fuzil. O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) foi acionado para recolher a granada com segurança.

Interior

Trio é capturado após assaltos em Canindé

Três assaltantes foram capturados após roubos a dois estabelecimentos comerciais, no município de Canindé, na Área Integrada de Segurança 13 (AIS 13). O trio foi localizado em Santa Quitéria. Com os suspeitos, a Polícia localizou quatro armas e os objetos roubados das vítimas.