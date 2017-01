Mais notícias de Polícia: Suspeito é morto em tiroteio com a PM

00:00 · 11.01.2017

Vila Velha

Um homem morreu em um tiroteio com policiais militares, no bairro Vila Velha, em Fortaleza. De acordo com a Polícia, quatro homens em duas motos estavam praticando assaltos no bairro. Durante a abordagem houve tiroteio. Um suspeito morreu e o outro também foi baleado, mas conseguiu fugir.

Socorro França

Nova secretária de Justiça toma posse

A procuradora de justiça Socorro França foi empossada, ontem, pelo governador Camilo Santana como nova titular da Secretaria da Justiça e Cidadania (Sejus). Ela substitui o advogado Hélio Leitão. Camilo destacou que Socorro França tem o perfil ideal para assumir os desafios de progredir com os avanços do Sistema Penitenciário cearense