Mais notícias de Polícia: Suíço é preso por tentar estuprar jovem

00:00 · 13.01.2017

Praia de Iracema

O turista suíço Eduard Haas, de 50 anos, foi preso na última quarta-feira (11), após agredir e tentar estuprar uma garota de programa, na pousada onde estava hospedado, na Avenida Almirante Barroso, Praia de Iracema. O suspeito foi capturado pela Polícia Militar.

Quixeramobim

Homem morto e irmão de prefeito lesionado

Um homem identificado como 'Marcelo' foi morto e o irmão do prefeito Clébio Pavone foi ferido, em um tiroteio, no Centro de Quixeramobim, ontem. 'Marcelo' teria sido alvo de uma emboscada, por conta do tráfico. O irmão de Clébio fazia uma entrega de água na casa dele e acabou lesionado.

Joaquim Távora

Quadrilha é capturada após praticar assalto

Quatro homens foram presos depois de roubar uma construtora no cruzamento das ruas Francisco Alves Teixeira e João Cordeiro, no bairro Joaquim Távora. A operação policial foi comandada pelo major Hideraldo Bellini. Armas e objetos roubados na ação foram apreendidos pela PM.

Bonsucesso

Bando invade motel e leva carros de clientes

Quanto homens armados invadiram o Motel Shelton, na Avenida Perimetral, na noite de quarta-feira. Eles teriam levado quatro TVs do estabelecimento comercial, um computador e o dinheiro do caixa. Além disto, renderam os clientes e levaram aparelhos celulares e os veículos de três casais.

Baturité

Detentos fazem motim em cadeia

Detentos recolhidos na Cadeia Pública de Baturité realizaram um motim na tarde de ontem. O tumulto foi controlado por agentes penitenciários. A Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus) não informou se houve feridos e disse que está investigando a motivação da rebelião.