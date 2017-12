Mais notícias de Polícia: Sejus inicia nova etapa de concurso para agentes penitenciários

01:00 · 13.12.2017

Os candidatos a agentes penitenciários aprovados na prova do concurso da Sejus iniciaram, ontem, uma nova etapa. Até o próximo dia 15, acontece a inspeção de saúde, que compreende os exames médico, odontológico e toxicológico. O atendimento será feito na Academia de Segurança Pública do Estado.

Decisão judicial

Vítima agredida por PMs será indenizada

O TJCE determinou, na última segunda-feira (11), que o Estado do Ceará pague R$ 20 mil de indenização a um sindicalista agredido por PMs durante greve. As agressões aconteceram no dia 1º de fevereiro de 2007, na Avenida Francisco Sá, em Fortaleza. A vítima realizou exame de corpo de delito.

Bairro de Fátima

Homem preso durante tentativa de assalto

Um homem identificado como Alcides Santos Barros, de 51 anos, foi preso, na madrugada dessa segunda (11), enquanto tentava assaltar uma residência no bairro de Fátima. Após acionamento pela Ciops, Polícia Militar localizou o suspeito enquanto ele estava no telhado da casa.

Após roubo

Adolescente é detido em Limoeiro do Norte

A Polícia Militar capturou um adolescente de 16 anos de idade suspeito de envolvimento em um roubo cometido na casa lotérica do município do Vale do Jaguaribe. A captura aconteceu ontem, em Limoeiro do Norte. Com o jovem foram encontradas duas armas de fogo.