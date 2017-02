Mais notícias de Polícia: Raio captura homem e apreende 4 armas

00:00 · 07.02.2017

Messejana

Um homem foi preso com quatro armas, que foram apreendidas, na manhã de ontem, no bairro Messejana, em Fortaleza. Uma equipe do BPRaio entrou em uma residência e efetuou a prisão de Edivan Souza da Silva, 23. Com o suspeito, a PM apreendeu dois revólveres calibre 38 e duas carabinas de pressão.

Pacajus

Três homens são presos por tráfico

Policiais civis da Delegacia Metropolitana de Pacajus desativaram um galpão usado para fabricação de drogas e prenderam três homens e uma mulher suspeitos de comercializar os entorpecentes. As prisões aconteceram em Pacajus. Materiais usados para a produção das drogas também foram apreendidos.