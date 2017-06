Mais notícias de Polícia: Quadrilha troca tiros com militares

00:00 · 08.06.2017

Orós

Ao checar denúncia de tráfico, no Bairro de Fátima, em Orós, uma composição da PM foi recebida a bala. Os militares revidaram e três suspeitos fugiram deixando para trás duas motos, 150g de maconha, uma balança e mais de 20 celulares.

Curió

Pedreiro é executado dentro de casa

O pedreiro Francisco Érico Pereira, 30, foi morto a tiros, na casa onde morava, na Travessa Manhã, no Curió. Os familiares da vítima haviam saído e na volta encontraram o imóvel invadido e Érico, morto.

Tauá

Idoso é detido por tráfico de drogas

Militares do BPRaio de Tauá prenderam um idoso de 74 anos, que guardava drogas em casa. No imóvel, os PMs apreenderam uma moto com queixa de roubo. Antônio Duarte foi autuado por tráfico de drogas.