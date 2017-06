Mais notícias de Polícia: PRF-CE apreende carga de medicamentos

00:00 · 14.06.2017 / atualizado às 00:04

A PRF/CE apreendeu uma carga de medicamentos no valor de R$ 5 mil, em Chorozinho. Os produtos eram transportados em um Fiat Pálio, dirigido por um homem de 61 anos. O suspeito foi preso

Disparos

Dono de frigorífico executado em Icó

O comerciante Francisco Hermeneudo Pastor Vieira, 39, foi executado, no Conjunto Gama, em Icó, ontem. Testemunhas contam que ocupantes de um carro, de cor prata, abordaram o dono de frigorífico e dispararam diversas vezes. Vieira não tinha antecedentes criminais.

Militares

Promoção Requerida é celebrada hoje

A partir das 9h, acontece a cerimônia de Promoção Requerida de 625 policiais e bombeiros militares. A solenidade será no Centro de Eventos do Ceará e contará com a participação do governador Camilo Santana. Serão contemplados 573 policiais e 52 bombeiros.