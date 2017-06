Mais notícias de Polícia: Polícia não tem pistas de quadrilha

00:00 · 12.06.2017

Assaré

A quadrilha que atacou a agência do Banco do Brasil em Assaré permanece foragida. O grupo explodiu o banco e levou o dinheiro, de acordo com a Polícia. O ataque é 30º em 2017.

Aeroporto

Mulher é flagrada pela PF com maconha

Uma mulher de 19 anos de idade foi presa em flagrante no Aeroporto Internacional Pinto Martins. Conforme a Polícia Federal, ela transportava 8.6Kg de maconha em uma mala.

Controladoria

Servidor investigado por facilitar fuga

A Controladoria Geral de Disciplina investiga um agente penitenciário por, supostamente, facilitar a fuga de um detento da Cadeia Pública de Crateús, no dia 30 de outubro de 2016.