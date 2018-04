Mais notícias de Polícia: PF e PRF apreendem 164Kg de maconha

01:00 · 27.04.2018

Uma quadrilha ligada ao Comando Vermelho (CV), que trazia droga do Paraguai para o Ceará, foi desarticulada em operação da Polícia Federal (PF) e Rodoviária Federal (PRF). 164 kg de maconha e dinheiro falso foram apreendidos e seis suspeitos, presos, em Pedra Branca.

Facção I

Helicóptero achado em SP pode ser de foragido

A Polícia Civil, de São Paulo, trabalha com a hipótese de que o dono de um helicóptero apreendido em um hangar em Arujá (SP), tenha envolvimento com a morte do traficante Gegê do Mangue e Fabiano Alves de Souza, o Paca, líderes do PCC, em fevereiro deste ano, no Município de Aquiraz.

Facção II

Piloto controlava rotas do PCC, diz Polícia

A aeronave seria de Felipe Ramos Moraes, que segue foragido e transportou o 'Gegê do Mangue' e 'Paca' para o local da execução. De acordo com o delegado paulista Aldo Galeano, Felipe cuida das rotas e da parte financeira do PCC. Para o delegado, Felipe passou de piloto a coordenador de rotas.

Itaitinga

MPCE realiza Operação "Tapa Buraco" em CPPL

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) realizou ontem uma Operação "Tapa Buraco" na CPPL III, em Itaitinga, RMF. A ação aconteceu com ordem judicial concedida pela vara de Corregedorias de Presídios. Dentre as apreensões, há 63 celulares e 79 chips.

Envio do TJCE

3.500 armas serão incineradas hoje

O Poder Judiciário enviou 3.500 armas brancas para serem destruídas, hoje, em uma empresa siderúrgica localizada na RMF. As armas estão vinculadas a processos criminais e foram liberadas por juízes de várias comarcas. Esta é a primeira remessa a ser destruída neste ano.