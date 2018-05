01:00 · 01.05.2018

Um ônibus foi incendiado na noite dessa segunda-feira (30), na Rua Urucutuba, no Grande Bom Jardim. De acordo com um militar do Corpo de Bombeiros, seis homens atearam fogo no coletivo e fugiram. Não houve vítimas.

Caucaia

Ladrões invadem e furtam casa lotérica

Uma casa lotérica, localizada no Município de Caucaia, foi furtada. Segundo a PM, o crime aconteceu durante a madrugada de ontem. A quantia em dinheiro levada do local não foi revelada. Nenhum suspeito foi preso.