Mais notícias de Polícia: Oito PMs são ouvidos em depoimento

00:00 · 28.01.2017

Chacina da Messejana

Oito policiais militares, réus no processo que apura a 'Chacina da Messejana', foram ouvidos nesssa sexta-feira (27), em audiência no Fórum Clóvis Beviláqua. O Colegiado de 1º Grau, no âmbito da 1ª Vara do Júri de Fortaleza, presidiu a sessão. Os militares são acusados de matar 11 pessoas e ferir outras sete em bairros da Grande Messejana, na madrugada de 12 de novembro de 2015.

Operações policiais

43 quilos de drogas são apreendidos

Duas ações distintas, das Polícias Civil e Militar, resultaram na apreensão de aproximadamente 43 quilos de entorpecentes, na Capital e na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Em um dos casos, pai e filho, envolvidos no tráfico de drogas, foram presos. A primeira operação ocorreu, no bairro Praia do Futuro, na Favela do Luxou. A segunda ação foi deflagrada no município de Caucaia, após denúncias anônimas.