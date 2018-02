Mais notícias de Polícia: mulher é morta a tiros no bairro Floresta

01:00 · 22.02.2018

Antônia Jéssica Vieira da Silva, 28, foi assassinada, na manhã de ontem, no bairro Floresta. Conforme a SSPDS, dois homens são suspeitos da execução. A dupla teria chegado em uma moto e disparado diversas vezes contra a vítima. A DHPP investiga o que teria motivado o homicídio da mulher.

No Fórum

Promotora de Justiça é agredida por preso

Um homem, que estava preso e prestava depoimento no Fórum Clóvis Beviláqua, tomou a arma de um policial militar e agrediu uma promotora de Justiça, na tarde de ontem. Em nota, o TJCE afirmou que o episódio está sendo investigado para se conhecer as reais circunstâncias. A mulher não ficou ferida.

Conjunto Palmeiras

Trio que fabricava armas para GDE detido

Três pessoas foram presas, ontem, no bairro Conjunto Palmeiras, com armas de fogo e diversos materiais para a fabricação e manutenção de armamentos artesanais. O trio confeccionava armas para a facção criminosa Guardiões do Estado (GDE). A captura foi realizada por policiais civis lotados no 30º DP.

Sobral

Quadrilha é capturada por tráfico em Sobral

Cinco suspeitos de tráfico de drogas foram presos, ontem, em Sobral. De acordo com a Polícia Civil, a quadrilha foi capturada por meio de mandados de busca e apreensão domiciliar. Um dos presos é Paulo Ricardo da Silva que, segundo a SSPDS, estava em liberdade provisória há pouco mais de três meses.

Assaré

Morre estudante vítima de incêndio

A estudante Juliana Oliveira, de 18 anos, morreu, ontem, 12 dias depois do incêndio criminoso provocado pelo próprio pai dela, na casa em que moravam, em Assaré. A jovem teve 88% do corpo queimado e estava internada no Instituto Doutor José Frota (IJF), na Capital.