Mais notícias de Polícia: Militares são promovidos

00:00 · 28.12.2016

Solenidade

O total de 1.723 membros da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), entre praças e oficiais de diversas patentes, foram beneficiados com a Lei das Promoções e puderam ser promovidos dentro das corporações, nesta terça-feira (27). A solenidade ocorreu, na manhã de ontem, no Centro de Eventos do Ceará (CEC), em Fortaleza foto: nah jereissati

Assalto

Dupla rouba Correios da UFC, no Benfica

A agência dos Correios do campus Benfica da Universidade Federal do Ceará (UFC) foi assaltada por dois homens armados na manhã de ontem. De acordo com a assessoria do órgão, o incidente está em apuração e, por questão de segurança, a empresa não divulga informações adicionais.

Aurora

Irmãos suspeitos de crime são detidos

Dois irmãos acusados de uma tentativa de homicídio foram capturados em uma operação da Polícia Civil de Aurora. Contra Cícero da Silva Araújo e Carpegiano da Silva Araújo havia mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça Estadual. A ação contou com o apoio de policiais militares.