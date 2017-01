Mais notícias de Polícia: Mãe de preso morto deve ser indenizada

00:00 · 27.01.2017

R$ 120 mil

O juiz Francisco Eduardo Fontenele Batista, que está respondendo pela 9ª Vara da Fazenda Pública do Fórum Clóvis Beviláqua, condenou o Estado do Ceará a pagar indenização moral de R$ 120 mil para mãe de presidiário que morreu durante rebelião na antiga CPPL I, em Itaitinga.

Dez anos

Integrante do Comando Vermelho é condenada

A ré Almerinda Marla Barbosa de Sousa foi condenada a dez anos de reclusão por tráfico de entorpecentes, participação em organização criminosa (Comando Vermelho) e corrupção ativa. A pena será cumprida em regime fechado. A mulher foi presa ano passado.

Autran nunes

Homem é executado a tiros na porta de casa

Um homem foi morto na porta da própria residência na Rua Azevedo Barreto no bairro Autran Nunes. De acordo com a Polícia, Francisco Elinardo de Sousa Araújo, de 25 anos, o 'Cavalo', era usuário de drogas e acredita-se que foi morto por conta de dividas com traficantes de entorpecentes da região.

Investigação

Suspeito de latrocínio de italiano é capturado

Um homem suspeito de ser o autor das facadas, que vitimaram o italiano Alberto Antonio Pierlugi Baroli , 51, durante um latrocínio, no município de Beberibe, foi preso na noite da última quarta-feira (25). Gilmar Paiva de Morais, 23, era investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção

Viçosa do ceará

Polícia Civil prende acusado de homicídio

Uma ação desenvolvida pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Municipal do município de Viçosa do Ceará, resultou na prisão de Ednardo do Nascimento Alves, de 37 anos. O homem estava com mandado de prisão em aberto por um homicídio cometido desde 2015.