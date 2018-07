Mais notícias de Polícia: homem preso após assaltar policial civil

01:00 · 10.07.2018

Igor Silva de Sousa, de 24 anos, foi preso, na noite do último domingo (8), sob a suspeita de assaltar um policial civil, no bairro Mondubim. Conforme a SSPDS, o homem abordou o servidor, que estava na calçada de uma lanchonete, e tomou o aparelho celular do servidor público. O inspetor perseguiu o suspeito e chegou a efetuar um disparo contra ele. Igor Silva foi capturado em flagrante.

Chacina das cajazeiras

'João Presinha' nega participação

A defesa de João Bosco da Rocha, o "João Presinha", negou que ele conhecesse um dos homens apontados pela Polícia como mandantes da Chacina das Cajazeiras, a maior já registrada no Estado. 'João Presinha', que responde a processos por tráfico de drogas e homicídio, disse, por meio da advogada, que não integra nenhuma facção criminosa e não conhece Deijair de Souza Silva, o "De Deus", um dos denunciados pelas mortes.