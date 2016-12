Mais notícias de Polícia: Homem é morto a pauladas e pedradas

00:00 · 20.12.2016

Quintino cunha

Um jovem de 18 anos identificado como 'Didi' foi morto a pauladas e pedradas no bairro Quintino Cunha, por três homens. Dívidas de drogas teriam motivado o crime foto: naval sarmento

Plantão do judiciário

Petições somente em meio físico

O peticionamento durante o Plantão do Tribunal de Justiça do Ceará, Fórum Clóvis Beviláqua e unidades judiciárias do Interior funcionará, em regime presencial, no recesso natalino (de hoje a 6 de janeiro de 2017). O processo deverá ser protocolado, exclusivamente, em meio físico (papel).

Acidente

Morre bombeiro que estava internado

Após uma semana sedado, o soldado do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), Antônio Anderson Jesus Rodrigues, 31, morreu, ontem, no Instituto Doutor José Frota (IJF). Anderson estava na viatura do Corpo de Bombeiros que capotou na Serra de Aratuba, na noite do último dia 11 de dezembro.