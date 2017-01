Mais notícias de Polícia: Homem é executado dentro da própria casa

00:00 · 05.01.2017

Autran Nunes

Um homem de 28 anos, identificado como José Augusto Mateus Brás, foi morto, no fim da noite de terça-feira, dentro da própria casa, na Rua Raimundo Ribeiro. Os dois suspeitos chegaram ao local de moto e invadiram a residência, sem serem reconhecidos.

Álvaro Weyne

Militar da Aeronáutica é ferido em acidente

Um militar da Aeronáutica ficou ferido, depois que o veículo que conduzia foi atingido por outro que fazia uma conversão indevida. O condutor do automóvel que avançou a preferencial confessou ter ingerido bebida alcoólica. Ele foi perseguido e capturado pela população.

Bom Jardim I

Mulher é executada a tiros de revólver

Uma mulher de aproximadamente 20 anos conhecida como 'Coroa' foi morta a tiros de revólver, na Rua Maranguape, no bairro Bom Jardim. Segundo a Polícia, ela foi levada até o local em um carro pelos executores. O veículo foi identificado logo após o crime.

Bom Jardim II

Três pessoas são presas por homicídio

Dois homens e uma mulher foram presos após cometerem o homicídio, que vitimou 'Coroa'. Eles estavam em um Celta, de cor cinza, com placas clonadas. Tiago Bezerra de Castro, 30, André Nascimento de Araújo, 18, e Ana Cristina do Nascimento Pereira, 18, foram achados com a arma do crime.

Serrinha

Motociclista morre ao colidir com táxi

Uma mulher que conduzia uma motocicleta e avançou a preferencial, no cruzamento das Ruas Professora Eloísa Ferreira Lima e Madre Elisabaldo, morreu ao colidir com um táxi. A vítima, identificada apenas como 'Karine' não usava capacete, no momento do sinistro.