Mais notícias de Polícia: Homem é capturado por homicídio

00:00 · 03.01.2017

Espancamento

Um homem identificado como André Luís dos Santos, 36, foi preso, ontem, por espancar, furar com um espeto e matar Rogério Guilherme da Rocha, 35, na tarde do último domingo (1º), na Travessa Gomes Parente, no bairro Carlito Pamplona, em Fortaleza. A agressão teria ocorrido porque a vítima estava bêbada e teria esbarrado e derrubado a moto de André.

Fim de ano

TJCE registra onze processos no plantão

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) registrou a entrada de 11 processos durante os plantões realizados sexta-feira (30) e sábado (31). Os plantonistas foram o desembargador Martônio Pontes e o juiz convocado Antônio Pádua Silva, respectivamente.