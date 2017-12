Mais notícias de Polícia: Homem é assassinado dentro de veículo na Serrinha

01:00 · 14.12.2017

Um homem identificado pela Polícia Militar como José Nemésio Rodrigues Filho, 21, foi assassinado na madrugada de ontem, no bairro Serrinha, em Fortaleza. Segundo a PMCE, ele estava em um veículo com um passageiro quando dois homens em uma moto perseguiram o veículo e efetuaram disparos contras as vítimas. O passageiro sobreviveu e foi encaminhado ao hospital.

Juazeiro do Norte

Casal é preso com três motos roubadas

Uma composição do Batalhão de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) capturou um casal, recuperou três motocicletas roubadas e apreendeu mais de 1 kg de maconha dentro de uma residência. A ação policial ocorreu no bairro Betolândia, em Juazeiro do Norte, na Área Integrada de Segurança 19 (AIS 19), na última terça-feira.