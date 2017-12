Mais notícias de Polícia: Governador assina ato de recondução de cargo a procurador

01:00 · 20.12.2017

O governador do Ceará, Camilo Santana, assinou, ontem, ato reconduzindo Plácido Barroso Rios ao cargo de procurador-geral de Justiça do Ceará para o biênio 2018-2019. Rios foi o candidato mais votado pelos membros do Ministério Público do Estado do Ceará.

Jaguaribe

Polícia investiga morte de ex-detenta

Um inquérito foi aberto na Delegacia Regional de Jaguaribe para investigar o homicídio da ex-detenta Maria Auricélia Saldanha Diógenes, 35, arrebatada de dentro de casa pelos atiradores, na última segunda-feira (18). Dois suspeitos do crime já foram presos. O crime teria sido motivado por uma briga entre facções.

Aquiraz

Cabeça humana é achada em matagal

Uma cabeça humana foi encontrada, ontem, jogada em um matagal, na Cidade de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Até o fechamento desta edição, não havia informações precisas sobre a identificação da vítima do sexo masculino, nem sobre os suspeitos da decapitação.