Mais notícias de Polícia: Empresário e família são feitos reféns

00:00 · 19.01.2017

Caucaia

Um empresário e os parentes dele foram feitos reféns por bandidos em uma fazenda no Garrote, em Caucaia. Um dos seguranças da vítima acionou a Polícia. O material roubado, veículos e dinheiro foram recuperados. Um suspeito foi preso pela PM.

Em dois anos

TJ encaminha 17,2 mil armas para destruição

A Assistência Militar do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) encaminhou, durante o biênio dois anos, 17.280 armas para serem destruídas. Realizou ainda aquisição de novos equipamentos para intensificar a segurança do Poder Judiciário do Estado. São 10.896 armas brancas e 6.384, de fogo.

Homicídio

Homem é executado a tiros no bairro Itaperi

Um homem identificado como José Gomes, de 39 anos, foi executado a tiros na madrugada de ontem, na Rua Sete do Conjunto Veneza Tropical no bairro Itaperi. De acordo com a Polícia, a vítima respondia a crimes de porte ilegal de armas e também era usuário de drogas. Os acusados do crime não foram localizados pela PM.