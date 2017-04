Mais notícias de Polícia: Duplo homicídio no Conjunto Palmeiras

00:00 · 07.04.2017

Conjunto palmeiras

Um homem conhecido por 'Milton' teria passado informes para rivais de um jovem chamado 'Márcio' sobre a localização dele. O bando matou 'Márcio' e ' Milton' foi eliminado em seguida Foto: Naval Sarmento

Tauá

Foragido da Justiça morre em confronto

Antônio Laércio Gonçalves, fugitivo da Cadeia Pública de Tauá, onde respondia pela morte do agente do Pró-Cidadania Lucas Andrade Soriano, ocorrida no ano de 2011, foi morto em um confronto com policiais do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio), ontem. O tiroteio aconteceu em uma fazenda, a 10Km da Sede.

Jaguaribe

Chefe do tráfico local é detida em operação

Uma mulher apontada como chefe do tráfico, no Vale do Jaguaribe, foi presa, ontem, pela Polícia Civil. Daniella Ângelo Mendonça, a 'Lalinha', seria amante de um traficante que está preso em uma Penitenciária da Região Metropolitana de Fortaleza. Após a prisão do amante, 'Lalinha' assumiu o papel de distribuir, comercializar e gerir o dinheiro do tráfico.