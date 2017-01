Mais notícias de Polícia: Duplo homicídio

00:00 · 25.01.2017

Duas pessoas foram executadas no bairro Henrique Jorge. Os acusados chegaram em um veiculo e atiraram contra a dupla. As vítimas morreram na Travessa Minervina foto: naval sarmento

Conjunto esperança

Vigilante é morto com 13 tiros em um bar

Um vigilante foi morto com 13 tiros, na noite da última segunda-feira (23), no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza. Segundo a Polícia, cinco homens em motos se aproximaram de Jânio dos Santos Gomes, de 35 anos, e praticaram o crime. Ninguém foi preso pelo homicídio.

Decisão

Mulheres acusadas de roubo são condenadas

As rés Maria Cláudia Soares de Lima e Maria Tayana Pereira dos Santos foram condenadas a oito anos e quatro meses por roubo com uso de arma de fogo. A decisão é da juíza Fabiana Silva Felix da Rocha, que responde pela 4ª Vara Criminal do Fórum Clóvis Beviláqua.