Mais notícias de Polícia: Divisão de Homicídios realiza reconstituição

00:00 · 30.01.2017

Oficial da Marinha vítima de capotamento

O oficial da Marinha Mercante Francivando Holanda Torres, 25, morreu, ontem, em um acidente de trânsito, no município de Pindoretama. A caminhonete em que a vítima estava capotou. Uma ambulância do Samu foi acionada, mas o oficial já estava morto. O laudo com as causas do acidente deve sair em 10 dias foto: vc repórter

Icó

Acidente deixa um morto e dois feridos

Um acidente ocorrido, ontem, na CE- 282, em Icó, deixou uma pessoa morta e duas feridas. De acordo com a Polícia, Francisco Jonatan Gregório Silva, 23, pilotava a moto, quando perdeu o controle, caiu e morreu na hora. Duas adolescentes ficaram feridas.

Caso yrna

Divisão de Homicídios realiza reconstituição

A reconstituição da morte da estilista Yrna de Souza Castro Lemos foi realizada na madrugada de ontem. A Polícia e os advogados compareceram ao prédio onde ela foi encontrada morta no porta-malas do carro do namorado, Gregório Donizeti Freire Neto, em maio de 2016.