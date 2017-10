Mais notícias de Polícia: Criminosos em fuga capotam veículo

01:00 · 10.10.2017

Após uma tentativa de assalto a uma farmácia criminosos capotaram um Nissan March, na manhã de ontem, no cruzamento da Avenida Virgílio Távora com Rua Desembargador Leite Albuquerque, na Aldeota. Depois do acidente, os assaltantes roubaram outro veículo e fugiram foto: José Leomar

Pacajus

Acusado de roubo é executado a tiros

Um homem morreu e outro ficou ferido após assaltarem um supermercado na tarde de domingo (8), em Pacajus. Bruno Ribeiro de Melo, 30, não resistiu aos ferimentos provocados por disparos de arma de fogo e morreu na Rua Joaquim Inácio dos Santos, no bairro Pedra Branca. A Polícia não conseguiu identificar de onde partiram os tiros.

Ação frustrada

Três suspeitos são detidos na Aldeota

Três suspeitos de planejar um homicídio foram presos na tarde de ontem, na Aldeota. Segundo o major Hideraldo Bellini, os integrantes da facção Guardiões do Estado (GDE), Carlos Mardem Gomes Rodrigues, Lucas Nunes Silva e José Gilson Araripe Lima Júnior se preparavam para matar um rival da facção Comando Vermelho (CV).