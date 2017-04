Mais notícias de Polícia: Crânio encontrado em um campo

00:00 · 08.04.2017 / atualizado às 00:14

Parque santa Filomena

Um crânio foi achado no Campo do Lions, no Parque Santa Filomena. Moradores relatam que ele estava há alguns dias sendo jogado por moradores de um canto a outro. Foto: Naval Sarmento.

Aracoiaba

Suspeito de latrocínio é capturado

Policiais civis da Delegacia Municipal de Aracoiaba prenderam um homem envolvido em um crime de latrocínio. O suspeito teria matado Antônio Arimatéia Pereira de Freitas, dentro de um transporte coletivo, no dia 23 de março, na cidade de Itapiúna. Francisco Alisson de Oliveira Fernandes estava com mandado de prisão em aberto.

Alto Santo

Idoso que matou adolescente é preso

José Barnabé Moreira, o 'Babá', suspeito de ter matado o adolescente Antonio Gibson Bento de Araujo, 14 a tiros, após uma discussão ocorrida no dia 3 de fevereiro deste ano, foi preso. A vítima estava na companhia de um homem, guiando uma carroça, quando foi surpreendido por 'Babá', que dizia ter sido vítima de um furto praticado pela vítima.