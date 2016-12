Mais notícias de Polícia: Cotar prende homem acusado de homicídio

00:00 · 29.12.2016

Tejuçuoca

Um homem suspeito de homicídio foi capturado em uma ação da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) na cidade de Tejuçuoca. A ofensiva foi realizada por equipes do Comando Tático Rural (Cotar) do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque).

Passaré

Adolescentes detidos após roubo a coletivo

A Polícia Militar interrompeu a fuga de cinco adolescentes suspeitos de cometerem roubo dentro de um transporte coletivo, no bairro Passaré. Os menores foram levados para a Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).

Vicente Pinzón

Foragido da Justiça é capturado pela PM

Um homem, com mandando de prisão em aberto por roubo e associação criminosa, foi capturado por uma composição da Polícia Militar, no bairro Vicente Pinzón - Área Integrada de Segurança 3 (AIS 3).