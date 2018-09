Mais notícias de Polícia: corpo carbonizado é encontrado na RMF

01:00 · 14.09.2018

O corpo de um homem foi encontrado carbonizado, ontem, no Eusébio. Devido ao estado de decomposição, não foi possível identificar logo quem seria a vítima. Porém, há suspeita é que o corpo seja de Edvardo Mota da Silva, 20, desaparecido desde o último dia 3 de setembro.

Abuso sexual

MPCE denuncia homem acusado por estupro

O Ministério Público do Estado do Ceará denunciou, ontem, Sérgio Lopes de Oliveira por ter abusado sexualmente e mantido em cárcere privado uma adolescente, na Cidade de Brejo Santo. O homem foi preso no dia 1º deste mês de setembro e o crime aconteceu em agosto deste ano.

Aquiraz

580Kg de drogas são incinerados

Cerca de 580 quilos de drogas foram incinerados, ontem, pela Polícia Federal, em Aquiraz, RMF. Dentre os entorpecentes destruídos havia cocaína, maconha e comprimidos de ecstasy. As substâncias eram resultados de apreensões realizadas pela PF e outras forças de segurança do Ceará.

Juazeiro do norte

Guarda é afastado por usar spray de pimenta

Um servidor da Guarda Civil Municipal de Juazeiro do Norte foi afastado das suas funções após utilizar spray de pimenta contra um artista de rua e romeiros. A informação foi divulgada pela Secretaria da Segurança Pública e Cidadania da Cidade. O fato aconteceu nessa quarta-feira (12).

Ferramenta

Projeto "Tempo de Justiça" é premiado

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) divulgou ter conquistado, ontem, três prêmios do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). O projeto "Tempo de Justiça" garantiu primeira colocação na categoria "Redução da Criminalidade".