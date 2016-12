Mais notícias de Polícia: Comerciante é morto dentro de veículo

00:00 · 22.12.2016

Russas

Um comerciante do ramo de locação de tratores e máquinas pesadas foi assassinado a tiros. O crime ocorreu na Rua Dom Lino, no Centro de Russas. Os dois acusados do crime estavam numa moto e executaram a vítima dentro do veículo dela.

Jaguaribe

Estudantes morrem em acidente na BR

Duas estudantes de 18 anos de idade morreram em um acidente envolvendo um caminhão e uma motocicleta, no Km 308,5 da BR-116, no município de Jaguaribe, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Janhatan Kelly Paulo Pinheiro, que pilotava a moto e Ana Suzy da Silva Barros, morreram na hora

Maracanaú

Carga avaliada em R$ 40 mil é recuperada

Uma carga de produtos alimentícios, avaliada em mais de 40 mil reais, foi recuperada intacta, após uma ação rápida da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), no município de Maracanaú - Área Integrada de Segurança 08 (AIS 08). Dois suspeitos foram presos e uma arma de fogo foi apreendida.