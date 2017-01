Mais notícias de Polícia: Bandidos arrombam caixa eletrônico

00:00 · 07.01.2017

Avenida José Bastos

Quatro homens invadiram na madrugada desta sexta-feira (6) uma agência do Banco do Brasil na Avenida José Bastos e levaram dinheiro do caixa eletrônico. Os criminosos utilizaram um maçarico para ter acesso ao cofre. A Polícia Civil investiga o caso, mas ninguém foi preso.

Protesto

Motoristas param após colega ser esfaqueado

Como protesto contra a insegurança, motoristas e cobradores suspenderam a viagem da linha Bom Jardim/Siqueira 1 e 2 na manhã desta sexta-feira (6). A paralisação foi realizada depois que um cobrador que trabalha no trajeto foi esfaqueado por dois assaltantes.

Sapiranga

Trio é capturado por assaltos em residências

Três pessoas foram capturadas acusadas de uma série de assaltos a residências no bairro da Sapiranga, em Fortaleza. A operação, que resultou em munição e objetos apreendidos, foi comandada pelo major PM Hideraldo Bellini. Dois adolescentes estavam entre os detidos.

Operações

Seis armas localizadas e dois presos pela DCTD

Seis revólveres calibre 38 apreendidos e seis homens envolvidos com o tráfico de drogas presos. Este é o resultado de ações realizadas pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio de policiais da Divisão de Combate ao Tráfico de Drogas (DCTD), na primeira semana do ano de 2017.

Jijoca de Jericoacoara

Mulher é detida por tráfico de drogas

Uma denúncia anônima levou a Polícia Militar do Estado do Ceará a prender, em flagrante, uma mulher envolvida com o tráfico de drogas, no município de Jijoca de Jericoacoara. Foram localizados entorpecentes e também material utilizado para embalar a droga.