Mais notícias de Polícia: Acusado de roubo é linchado

00:00 · 31.12.2016

Maracanaú

Um homem de aproximadamente 20 anos foi linchado na Travessa 14, em Maracanaú, após praticar assalto em um mercadinho. O suspeito foi morto a golpes de pedras foto: naval sarmento

Em Maranguape

Suspeito de matar companheira é preso

O suspeito de esfaquear e matar a própria companheira, na última quarta-feira (28), foi preso pela Polícia Militar (PM), na manhã de sexta-feira (30), no Distrito de Jubaia, em Maranguape. Francisco Leonardo Matos de Araújo, 25, teria desferido mais de 30 facadas contra Aurilene Lourenço e Sousa, 22, na presença dos filhos do casal, no bairro Itapebussu.

Para militares

Camilo entrega pedido de aumento salarial

O governador Camilo Santana afirmou, ontem, em sua página no Facebook, que entregou, à Assembleia Legislativa, a mensagem que aumenta o salário dos policiais e bombeiros cearenses e iguala à média paga no Nordeste. A medida será votada pela Casa em fevereiro de 2017. "Quero contar, cada vez mais, com o apoio de cada um de vocês", ressaltou o chefe do Executivo.