Mais notícias de Polícia: Acusado de mortes é capturado na Capital

00:00 · 27.12.2016

Foragido da justiça

Um homem suspeito de envolvimento em homicídios na região do Vale do Jaguaribe foi preso, ontem, em Fortaleza. Francisco Carlos Sombra Moreira, 20, foi localizado, no Conjunto Sítio São João, bairro Jangurussu. O homem tem um mandado de prisão em aberto expedido pela comarca de Jaguaruana. Após investigações, 'Carlim' foi encontrado em uma casa.

Aumento do efetivo

Horizonte terá Delegacia 24 horas

O governador Camilo Santana esteve na manhã de ontem em Horizonte, e anunciou o funcionamento 24 horas da Delegacia da cidade, com cinco delegados se revezando nos plantões. Além disso, em janeiro será liberada a verba para construção de um novo prédio da Metropolitana.