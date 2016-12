Mais notícias de Polícia: Acusado de abusar de criança é capturado

00:00 · 26.12.2016

Crateús

Um homem de 50 anos foi preso, no município de Crateús, suspeito de abusar sexualmente de uma criança de 5 anos. O acusado levou a vítima para uma casa abandonada, onde praticou o crime. A mãe da criança acionou a Polícia e o homem acabou detido em flagrante.

Sapiranga

Bando é preso com escopeta calibre 12

Policiais militares prenderam quatro homens na Rua Sandra Gentil, bairro Sapiranga, em Fortaleza, no último fim de semana. Com o grupo, os militares encontraram uma espingarda calibre 12. O quarteto foi levado para o plantão do 2º DP (Aldeota), onde foi feita a autuação.

Pacatuba

Detento tenta fugir vestido de mulher

Um preso da Penitenciária Francisco Hélio Viana de Araújo, em Pacatuba, foi flagrado tentando fugir da unidade travestido de mulher. De acordo com a Secretaria da Justiça e Cidadania (Sejus), o interno paraense Márcio da Costa Lobo estava com roupa feminina e peruca.

Balanço parcial

Sete homicídios são registrados no Ceará

Sete homicídios foram registrados no Estado no último sábado (24). De acordo com dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), nenhum dos crimes ocorreu na Capital. Os dados completos do fim de semana só serão disponibilizados hoje.

Montese

Trio é detido suspeito de praticar assaltos

Três homens foram presos, ontem, no bairro Montese, em um veículo. O grupo, formado por dois adultos e um adolescente, é suspeito de praticar assaltos na região. Após a abordagem de uma equipe da Guarda Municipal de Fortaleza, o trio foi levado para a Delegacia.