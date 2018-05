Mais 650 policiais civis se formam em junho

01:00 · 09.05.2018

Mais 650 policiais civis, entre delegados, inspetores e escrivães vão concluir a segunda turma de aprovados no concurso público da Polícia Civil, realizado em 2015. A informação foi repassada pelo governador do Estado Camilo Santana, nesta terça-feira (8), durante o bate-papo com a população, no Facebook.

De acordo com Santana, a formação da turma será na primeira quinzena de junho. "Imediatamente serão convocados para trabalhar nas delegacias dos municípios cearenses. Portanto, a partir de junho, teremos quase 650 novos policiais civis já atuando para garantir mais segurança para a população cearense", destacou o chefe do Executivo.

A primeira turma do concurso, que já está atuando, formou 650 policiais, o que significa um acréscimo de, aproximadamente, 1.300 profissionais para a Polícia Civil. O governador citou outros investimentos feitos na Segurança Pública. "Já contratamos quase 9 mil policiais. Os últimos 2.700 estão na Academia Estadual de Segurança. Estamos implantando o Batalhão Raio em cidades do Interior e dobrando as equipes na Capital".