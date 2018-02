Líder do PCC no RN é executado em presídio

00:00 · 27.02.2018 / atualizado às 00:06

Mais dois membros da cúpula Primeiro Comando da Capital (PCC), foram encontrados mortos, no Rio Grande do Norte, na Penitenciária Estadual Rogério Coutinho Madruga, no Complexo de Alcaçuz, Município de Nísia Floresta, na noite de domingo (25). A Polícia investiga se o duplo homicídio tem relação com as execuções de Rogério Jeremias de Simone, o 'Gegê do Mangue; e Fabiano Alves de Souza, o 'Paca'.

Segundo a Secretaria de Justiça e Cidadania do Rio Grande do Norte (Sejuc-RN), Lázaro Luís de França Ferreira, o 'Nego Lázaro', e Shakespeare Costa de França, o 'Sheik', foram enforcados com lençóis, em uma cela do Pavilhão I, que dividiam com outros dez detentos. Lázaro Luís é apontado como o chefe da facção no Estado. Conforme a Pasta, as vítimas respondiam por tráfico, homicídio, assalto e porte ilegal de arma.

Objetos

Pertences de 'Gegê' e 'Paca', líderes do PCC mortos no Ceará, foram encontrados queimados no Município de Santo Antônio, também no Rio Grande do Norte, na semana passada. Segundo o Ministério Público de São Paulo (MPSP), o helicóptero utilizado no duplo homicídio, ocorrido no dia 15 de fevereiro, pousou na Cidade para reabastecer, minutos após as execuções.

No município potiguar malas, documentos, fotos e outros objetos de dos criminosos foram incinerados, em um local ermo. Porém, assim como aconteceu com os corpos, um morador da região encontrou o material e acionou a Polícia. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e da Defesa Social do Rio Grande do Norte (Sesed-RN), os objetos apreendidos pela PM e está na Delegacia Geral da Polícia Civil, aguardando análise pericial.

Desde que aconteceu o crime em Aquiraz, no Ceará, a Polícia local perfaz a atuação dos líderes do PCC no Ceará e apura a motivação e a autoria dos assassinatos. Entretanto, ninguém foi preso, até o momento.