Ladrões de banco capturados

00:00 · 24.01.2017

Em poder de Marcelo de Sousa Pereira e Diego Resende Cavalcante foram encontrados materiais usados nos arrombamentos ( FOTO: NAH JEREISSATI )

Os dois homens presos em flagrante na última sexta-feira (20), após tentarem arrombar um caixa eletrônico do banco Santander, na Rua Floriano Peixoto, no Centro, já participaram de, pelo menos, seis ataques a instituições financeiras no Ceará, conforme a Delegacia de Roubos e Furtos (DRF). O delegado adjunto da Especializada, Eduardo Tomé, afirmou que Marcelo de Sousa Pereira e Diego Resende Cavalcante são de uma quadrilha que pode ter atuado em diversas regiões do País.

A suspeita da Polícia é que, no Nordeste, os alvos da organização criminosa sejam o Ceará e o Rio Grande do Norte. No Ceará, todos os casos em que foram confirmadas a participação deles se deram na Capital e na Região Metropolitana de Fortaleza.

A dupla foi presa pela Polícia Militar, depois de uma denúncia anônima informando sobre a ação em andamento, na Rua Floriano Peixoto. Quando a Polícia se aproximou da agência, os suspeitos fugiram sem levar o dinheiro. Alguns metros depois, a PM alcançou os fugitivos e efetuou as prisões. Com os acusados, foram apreendidos um cilindro de gás oxigênio, um maçarico, placas de automóvel adulteradas e o veículo Toyota Corolla em que trafegavam.

Somente neste ano duas ações criminosas já foram atribuídas à dupla. Além desse ataque frustrado, no último dia 20, eles teriam arrombado o caixa eletrônico do Banco do Brasil da Avenida José Bastos, no bairro Rodolfo Teófilo, no dia 6 de janeiro, e fugiram com o dinheiro.

Em 2016, pelo menos, outros quatro ataques foram confirmados. No dia 29 de dezembro, houve um arrombamento no Banco do Brasil de Caucaia; no dia 10 de dezembro, a ação criminosa aconteceu no Santander, localizado na Avenida 13 de Maio; uma semana antes, no dia 3, outra agência do banco foi atacada, na Avenida Senador Virgílio Távora; e a ocorrência mais antiga aconteceu no dia 11 de setembro, quando invadiram a agência do Banco do Brasil na Avenida Francisco Sá, arrombaram um caixa eletrônico e fugiram.

Eduardo Tomé revelou que os suspeitos conseguiram levar o dinheiro dos bancos em, pelo menos, dois ataques. A quadrilha agia de forma parecida em todas as ocorrências. "Os criminosos invadiam as agências bancárias após 22h ou em dias que não têm funcionários e a movimentação diminui, como fins de semana e feriados. Usam placas de publicidade e tapumes nas portas para bloquear a visão de transeuntes e utilizam gás oxigênio e maçarico para arrombarem o caixa eletrônico e roubarem o dinheiro", explicou Eduardo Tomé.

Marcelo Pereira e Diego Cavalcante foram autuados pelos crimes de tentativa de furto qualificado, associação criminosa, uso de documento falso e resistência. A investigação continua com o objetivo de descobrir outros ataques que os dois possam ter participado e identificar os comparsas deles. Conforme o delegado da DRF, pelo menos mais duas pessoas do bando estão sendo procuradas.

Nomes falsos

Os dois criminosos tentaram enganar a Polícia apresentando documentos falsos. A princípio, disseram que se chamavam Jessé Leal Pereira e Paulo Sérgio da Costa. O delegado adjunto da Delegacia de Roubos e Furtos, Eduardo Tomé, afirmou que a Polícia está com dificuldades de descobrir informações verdadeiras sobre os presos, como o local de nascimento e o histórico criminal, pois eles atuavam em diversos estados do País com documentos falsificados.