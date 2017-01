Laboratório de droga da FDN é fechado na RMF

00:00 · 25.01.2017

O material apreendido foi encontrado nos veículos e residências dos criminosos e no laboratório de drogas que mantinham , em Acarape ( FOTO: HELENE SANTOS )

Três pessoas ligadas à facção criminosa Família do Norte (FDN) foram presas pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), na última segunda-feira (23). De acordo com as investigações, o bando era um dos principais distribuidores de droga da Região Metropolitana de Fortaleza, especialmente de Maracanaú. Um dos criminosos, natural de São Paulo, foi apontado como integrante de um esquema de tráfico internacional de drogas, quando foi preso em 2008, pela Polícia Civil do Ceará.

O paulista, natural de Osasco, Nilson Alves Ramos, 38, seria o 'cabeça' da organização, segundo o delegado titular da Draco, Osmar Berto. Junto com ele foram presos Keytilene Rabelo dos Santos, a 'Keyte', 26; e Tiago Bandeira de Lima, 26, que também operavam o esquema. Um irmão de 'Keyte', Michael Rabelo dos Santos, conseguiu fugir, mas também foi indiciado, já que, segundo a Draco, ele participava da negociação das drogas. Michael é foragido da Unidade Prisional Agente Luciano Andrade Lima, antiga CPPL I, e utilizava um documento falso em nome de Miguel Brandão dos Santos.

Nilson Ramos, conhecido como 'Paulista', se identificou na Delegacia com o nome do irmão (Fernando), que não tinha passagens pela Polícia, mas acabou sendo identificado. "Ele é o grande distribuidor de droga na RMF, principalmente Maracanaú. Tem contato com os fornecedores e traz de outros Estados essa droga para ser vendida no Ceará. Não temos dúvida da participação dele. Ele era o alvo principal da operação, embora no momento da lavratura do flagrante Keytilene tenha assumido a posse de toda a droga e dito que ele fazia apenas um frete pra ela", disse o delegado.

O titular da Draco ressaltou, também, que 'Paulista' disse trabalhar fazendo fretes, mas a renda dele é incompatível com a profissão. "Ele tinha um padrão de vida muito alto. O modo como vive é totalmente incompatível com a renda que afirma ter".

Operação

A operação que culminou na prisão do trio começou na tarde de segunda-feira (23), quando foram identificados dois locais onde aconteceriam entregas de drogas simultâneas: um posto de combustível, no Eusébio, e um estacionamento de um supermercado em Maracanaú. Durante as abordagens feitas pela equipe da Draco, Nilson Ramos e Keytilene Santos foram rendidos em uma Chevrolet, modelo Montana, onde foi encontrada uma quantidade de crack e cocaína. Na casa de 'Kayte' e na da mãe dela, em Maracanaú, foram apreendidas mais drogas e um automóvel. No veículo dirigido por Tiago, um Renault Clio, foram localizados 4Kg de maconha, escondidos dentro das portas, entre os forros.

Na manhã de ontem, a Polícia foi até Acarape, na Região Metropolitana e descobriu o laboratório de drogas do bando. No local foram apreendidos duas prensas, balanças de precisão e 20Kg de insumos químicos, que serão encaminhados para a perícia. "São misturas artesanais, mas com algum conhecimento químico", explicou Berto.

Em um sítio que Nilson Ramos era responsável, cuja procedência está sendo apurada, em Pacatuba, foram achadas balanças de precisão, uma pequena quantidade de droga e um rifle.

Segundo a Polícia Civil, 'Keyte' responde por dois homicídios, dois tráficos de droga, lesão corporal, corrupção de menores e associação para o tráfico; Tiago de Lima responde por um homicídio e tráfico.