Justiça interdita Cadeia de Quixadá

01:00 · 11.10.2017

Uma decisão do Poder Judiciário determinou a interdição parcial da Cadeia Pública de Quixadá (a 200Km de Fortaleza). A decisão proferida, ontem, se deu após um dos detentos custodiados na unidade receber um diagnóstico de meningite.

Conforme o Tribunal da Justiça do Ceará (TJCE), o juiz Welithon Alves de Mesquita, titular da 1ª Vara da Comarca de Quixadá, também proibiu a entrada de novos detentos no local. O preso acometido pela doença foi atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) local e, em seguida, encaminhado ao Hospital São José, em Fortaleza.

O magistrado acrescentou que os apenados em regime semiaberto devem se recolher nas suas casas até, pelo menos, o dia 16. O juiz ressaltou que a data pode ser prorrogada a depender das circunstâncias, que serão verificadas posteriormente.

Conforme Welithon Mesquita, as demais Varas da Comarca de Quixadá, Ministério Público do Ceará (MPCE) e as Delegacias Regional e a de Defesa da Mulher foram comunicadas sobre o possível surto de meningite. O TJCE afirmou que as secretarias de Saúde do Município e do Estado se comprometeram a enviar equipes de saúde e de combate a endemias.

Presos, agentes penitenciários e servidores do Fórum Desembargador Avelar Rocha e do Juizado Especial Cível e Criminal do Município devem receber medicamentos e vacinas.

Code

Recentemente, a rotina do Complexo de Delegacias Especializadas (Code) também foi modificada, porque um preso estava com uma doença contagiosa. No dia 1º de agosto, os detentos se rebelaram para pedir a transferência do preso com tuberculose.