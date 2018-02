Juiz requisita PM no entorno das prisões

01:00 · 23.02.2018

Por meio de uma portaria publicada, ontem, no Diário da Justiça Estadual, o juiz Luiz Bessa Neto, corregedor dos Presídios e titular da 1ª Vara de Execução Penal de Fortaleza, requisitou reforço imediato da Polícia Militar no entorno das unidades prisionais da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Conforme o Tribunal da Justiça do Ceará (TJCE), o magistrado solicitou ao secretário da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e ao comandante-geral da PMCE que todas as guaritas sejam ocupadas com policiamento ostensivo diuturnamente.

"Queremos garantir a segurança externa dos presídios e dar reforço na estrutura interna para administrar os equipamentos de forma apropriada. É uma medida de segurança e prevenção para todas as unidades do eixo metropolitano. A requisição é de cumprimento imediato, estou aguardando resposta", declarou Luiz Bessa Neto.

Ainda segundo o TJCE, ao emitir a medida, o magistrado considerou as circunstâncias que têm estimulado o arremesso de armas, drogas e equipamentos eletrônicos, além das "tentativas de resgates audaciosos". Para o corregedor, enquanto força pública auxiliar, a PM "não tem cumprido de maneira integral o seu dever de velar pela segurança externa dos estabelecimentos penais do Estado".

