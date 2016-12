Jovem morre em tiroteio com a PM

00:00 · 28.12.2016

Dois homens foram baleados por policiais militares do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio), no bairro Parquelândia, na manhã de ontem. Um deles foi morto no confronto e outro levou um tiro no ombro. A ação ocorreu por volta das 7h30. Esse foi o terceiro caso de assaltantes mortos na Grande Fortaleza, em menos de 24 horas. As outras duas ocorrências aconteceram, anteontem, na Capital e no município de Caucaia.

Segundo o comandante do BPRaio, tenente-coronel Márcio Oliveira, os dois homens estavam realizando um assalto na região, numa motocicleta roubada, quando foram surpreendidos pela equipe do grupamento. Eles reagiram à abordagem e foram atingidos pelos disparos, disse o oficial. Antônio Leandro Gomes Cassiano, de 18 anos, morreu na calçada. O outro rapaz, de 16 anos, foi levado para o Instituto Doutor José Frota (IJF), no Centro, onde permanece detido sob escolta policial.

A Polícia apreendeu os pertences de uma vítima roubada e um revólver calibre 38. Uma vendedora que trabalha no bairro Parquelândia (identidade preservada) relatou que os dois rapazes já costumavam realizar assaltos em paradas de ônibus e em estabelecimentos comerciais próximos ao local do tiroteio, no cruzamento das ruas Celso Fontenele e Érico Mota.

Outros casos

Na última segunda-feira (26), dois casos semelhantes ocorreram na Capital e no município de Caucaia. Nas duas ocorrências, três suspeitos de assaltos foram mortos.

Na Praia de Iracema, um homem foi morto e três adolescentes apreendidos, após perseguição e tiroteio com integrantes de três patrulhas da Polícia Militar. O grupo teria roubado uma loja de telefonia situada na Aldeota.

No fim da noite, em Caucaia, outro caso de roubo, dessa vez a um ônibus, terminou com dois suspeitos baleados e mortos. Os suspeitos e mais duas adolescentes teriam entrado em um coletivo e anunciado o assalto.

Um passageiro, que estaria armado, efetuou disparos contra os dois homens. Um morreu dentro do ônibus e outro ainda conseguiu descer, mas morreu poucos metros depois. Duas jovens de 14 e 18 anos foram detidas.