Idoso é preso por estuprar enteada

01:00 · 22.12.2017

Um idoso de 78 anos de idade foi preso, ontem, em Guaiuba, Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), sob suspeita de estuprar uma jovem de 22 anos de idade. De acordo com a Polícia Civil, o homem capturado é padrasto da vítima e vinha cometendo os abusos desde que a menina tinha 10 anos de idade.

A prisão aconteceu após a filha da vítima, de seis anos de idade, filmar o ato contra sua mãe. A menina teria presenciado e filmado uma das ações, no último dia 4, e a família denunciou o crime na quarta-feira (20). Com a gravação das imagens, a família da vítima passou a acreditar no pedido de ajuda dela, que já era feito há anos.

Relato

A jovem conta que durante a adolescência pediu à mãe que expulsasse o padrasto de casa. Mas, a mãe não teria acreditado nela e, aconselhada pelo suspeito, passou a achar que a menina fosse mentalmente perturbada.

"Era a minha palavra contra a dele. Quando viram o vídeo acreditaram. Ele fez isso com a minha irmã quando ela tinha cinco anos de idade. Com oito anos ela morreu. Ainda bem que minha filha filmou e conseguiu fazer Justiça", disse a vítima. Já a esposa do suspeito, disse que, hoje, "dói não ter acreditado no que era dito todo esse tempo".

A jovem de 22 anos ainda afirma que seu irmão ficou indignado com a descoberta e só se conteve após a prisão do padrasto. A vítima ressaltou que chegou a pensar que sua filha de seis anos também havia sido vítima do suspeito, mas ainda não há uma certeza sobre isso.

O delegado Francisco Cavalcante afirmou que o idoso negou qualquer acusação, na Delegacia Metropolitana de Guaiuba. A Polícia ressalta que a prisão preventiva dele foi solicitada à Justiça e, nos próximos dias, serão colhidos mais depoimentos.