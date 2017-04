Homem tenta fazer reféns após série de assaltos

00:00 · 06.04.2017

Um homem identificado como Gilson de Sousa Machado, 24, natural do Estado do Piauí, foi ferido, na noite da última terça-feira (4), durante uma ação da Polícia Militar, que interveio em uma série de assaltos praticada por ele, nas proximidades de um hospital particular, no Bairro de Fátima. De acordo com os militares que atenderam à ocorrência, os disparos foram efetuados, quando Gilson tentou fazer reféns para fugir da abordagem.

Conforme testemunhas, o suspeito utilizava um facão e já tinha realizado alguns roubos em frente ao hospital, quando patrulhas da 1ª Cia do 8º BPM, que estavam atendendo outra ocorrência, se depararam com a situação. Os militares se deslocaram até o hospital e tentaram deter Gilson Machado, mas ele ao invés de atender à voz de prisão tentou fazer reféns.

Os policiais intervieram e efetuaram um tiro na perna do suspeito dos roubos para contê-lo. Depois disso, ele foi rendido, encaminhado ao hospital e depois à Delegacia.